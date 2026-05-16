Stazione merci Catraro alza l’attenzione | Il no non è definitivo

A fine aprile, un aggiornamento riguardante il progetto di una nuova stazione merci a San Rocchetto di Castelfidardo ha attirato l’attenzione. Un rappresentante regionale ha comunicato che una commissione tecnica del ministero dell’Ambiente ha espresso un parere contrario alla realizzazione dell’opera. Tuttavia, un rappresentante di un ente locale ha dichiarato che questa posizione non è definitiva e che ci sono possibilità di revisione. La questione rimane aperta, con il progetto ancora sotto esame.

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Era fine aprile quando l’assessore regionale Baldelli ha portato a conoscenza che una commissione tecnica del ministero dell’Ambiente ha espresso parere negativo sulla volontà delle ferrovie di realizzare la nuova stazione merci a San Rocchetto di Castelfidardo. "E’ legittima la soddisfazione di tutti per tale prima parziale decisione, non è un no definitivo – dice Lorenzo Catraro, segretario Psi Castelfidardo -. Dobbiamo valutare attentamente qual è la realtà e capire se possiamo dire che lo scalo sarà spostato in altra sede come definitivo e quindi va mantenuta alta l’attenzione. Da quello che emerge, visto che dopo due settimane non si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione merci, Catraro alza l’attenzione: "Il no non è definitivo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Persona travolta e uccisa da un treno merci in stazione a Modena Osimo, dal Ministero lo stop alla stazione merci“Abbiamo lavorato sin da subito – aggiunge l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Francesco Baldelli – per questo risultato, e per questo... Stazione merci, no anche di Loreto. La Provincia vuole vederci chiaroSono arrivate le osservazioni da parte di alcuni degli enti chiamati ad esprimere pareri fondamentali sul progetto della stazione merci a Castelfidardo. La Provincia di Ancona ha richiesto una ... ilrestodelcarlino.it No alla nuova stazione merci, il comitato consegna la lettera a Salvini: Mi informeròLa lettera del comitato di liberi cittadini di San Rocchetto che dicono no alla stazione merci è stata consegnata ieri mattina nelle mani del ministro alle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. ilrestodelcarlino.it