Stagione turistica operativa la flessibilità regolata nel terziario | ecco fino a quando
Per la stagione turistica in corso, è in vigore un accordo territoriale che regolamenta la flessibilità nel settore del terziario, con validità fino al 2026. L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni di categoria e sindacali di Reggio Calabria, ed è stato adottato in conformità con le disposizioni del Contratto collettivo nazionale per il settore. La normativa riguarda specificamente il lavoro a tempo determinato e si applica alle imprese operanti nel territorio.
Anche per il 2026 è operativo l’accordo territoriale sul tempo determinato, sottoscritto da Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil della provincia di Reggio Calabria, in attuazione delle previsioni del Contratto collettivo terziario, distribuzione e servizi.Fino al 30. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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