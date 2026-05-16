Stagione turistica operativa la flessibilità regolata nel terziario | ecco fino a quando

Per la stagione turistica in corso, è in vigore un accordo territoriale che regolamenta la flessibilità nel settore del terziario, con validità fino al 2026. L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni di categoria e sindacali di Reggio Calabria, ed è stato adottato in conformità con le disposizioni del Contratto collettivo nazionale per il settore. La normativa riguarda specificamente il lavoro a tempo determinato e si applica alle imprese operanti nel territorio.

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