Stagione più corta Da Portonovo a Palombina Si sistemano le spiagge

La stagione balneare quest’anno inizierà più tardi rispetto agli anni scorsi, a causa di ritardi nelle operazioni di sistemazione delle spiagge. Da Portonovo a Palombina, i lavori di preparazione sono ancora in corso, mentre le spiagge vengono attrezzate e sistemate dopo i problemi legati ai servizi di salvataggio e alla presenza degli stabilimenti. I proprietari degli stabilimenti hanno dovuto affrontare difficoltà legate alla gestione e alla sicurezza delle spiagge in vista dell’apertura.

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Maggio, tempo di preparativi per la stagione balneare che quest’anno partirà più tardi rispetto al passato dopo i problemi legati al salvamento e al presidio degli arenili da parte dei proprietari degli stabilimenti. Soltanto l’altro ieri la Regione ha ufficializzato le date della stagione 2026, posticipando l’inizio al 30 maggio, un paio di settimane più tardi rispetto al 2025, e accorciando dal 15 al 3 settembre la fine. A parte i lavori di preparazione sugli arenili da parte dell’amministrazione comunale, in particolare gli aggiustamenti necessari per livellare le spiagge con possibili palleggiamenti (spostamenti di materiale di sedime da un punto all’altro della stessa area), eventualmente programmati a luglio per evitare di ripetere il lavoro due volte in caso di mareggiate violente da adesso a fine giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stagione più corta. Da Portonovo a Palombina. Si sistemano le spiagge ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mandello diventa un cantiere: si sistemano le strade danneggiateA Mandello spuntano nuovi cantieri per sistemare le strade, sia a Mandello Basso sia nella zona del centro, di frazioni come Molina e altre località. Leggi anche: Ischia: mare da record, tutte le spiagge sono balneabili e “eccellenti” per la stagione 2026 Stagione più corta. Da Portonovo a Palombina. Si sistemano le spiaggeMaggio, tempo di preparativi per la stagione balneare che quest’anno partirà più tardi rispetto al passato dopo i problemi legati al salvamento e al presidio degli arenili da parte dei proprietari deg ... ilrestodelcarlino.it IL PIANO PANDEMICO DELLA MEMORIA CORTA Di Daniele Trabucco Il nuovo Piano pandemico nazionale 2025-2029 del Governo Meloni, approvato in Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen in data 30 aprile 2026 e pres x.com Perché la prima stagione è stata così corta? reddit