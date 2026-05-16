Stadio di Atletica Enzo Tenti | completati i lavori di copertura del pistino

I lavori di copertura del pistino nell'impianto di atletica sono stati portati a termine. La struttura si trova nell'impianto sportivo della città e i lavori sono stati conclusi il 16 maggio 2026. La copertura interessa l'intera area dedicata agli allenamenti e alle competizioni. L'intervento è stato realizzato per proteggere gli atleti dalle intemperie durante le sessioni di allenamento e gli eventi sportivi. Nessun altro dettaglio sui costi o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – . «Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova copertura del pistino dello stadio di atletica Enzo Tenti, un intervento molto atteso dal mondo sportivo aretino e reso possibile grazie ai fondi del PNRR destinati all’impiantistica sportiva. Ad annunciarlo è l’assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi, candidato al Consiglio comunale nella lista di Forza Italia a sostegno di Marcello Comanducci. “Con il completamento di questa opera consegniamo alla città una struttura moderna e funzionale, attesa da oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stadio di Atletica “Enzo Tenti”: completati i lavori di copertura del pistino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Figurine Panini: più di 3562 album completati per Enzo Giuta e i suoi amiciLa stagione calcistica si avvia nella fase finale, ma l'attività dei collezionisti di figurine è ancora in piena fermento. Stadio di Atletica Enzo Tenti: completati i lavori di copertura del pistinoArezzo, 16 maggio 2026 – Stadio di Atletica Enzo Tenti: completati i lavori di copertura del pistino. Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova copertura del pistino dello stadio di atle ... lanazione.it #kostadinova - Results on X | Live Posts & Updates x.com [Ouest-France] Strasburgo, Emegha affrontato dai fan del Club dopo aver firmato per il Chelsea: Perché stai mostrando la maglia di un altro club [sui social media]? Perché è il mio futuro club. Sai quando ho firmato con il Chelsea? Già un anno fa. Quando s reddit