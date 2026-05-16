Stade Brestois-Angers domenica 17 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Stade Brestois e Angers, ultima giornata della Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state rese note e i convocati sono stati annunciati. Le quote e i pronostici sono disponibili, mentre le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida conclusiva del campionato francese. La partita si disputa allo stadio di Brest, con entrambe le squadre determinate a chiudere al meglio la stagione.

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