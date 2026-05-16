SS18 a Santa Trada | via i lavori sulla viabilità tra Villa e Scilla

Sono stati rimossi i lavori sulla SS18 a Santa Trada, tra Villa e Scilla, interrompendo temporaneamente gli interventi sulla strada. Questa decisione riguarda la viabilità tra le due località e interessa direttamente il traffico locale e regionale. La modifica dei piani di intervento ha comportato un aumento del budget rispetto alle stime iniziali, senza però modificare le tempistiche previste. Restano da capire quali saranno gli effetti di questa interruzione sul flusso di visitatori e sul settore turistico di Scilla.

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?? Punti chiave Come influirà questo nuovo manto stradale sul turismo di Scilla? Perché il budget per i lavori è aumentato oltre le stime? Quali strutture ricettive beneficeranno direttamente del nuovo collegamento? Come cambierà la sicurezza tra Villa San Giovanni e l'autostrada??? In Breve Investimento di 315 mila euro dopo perizia di variante per qualità superiore. Intervento su 1,4 chilometri tra Via Petresso e svincolo Santa Trada. Dirigente Lorenzo Benestare coordina lavori per smaltim . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS18 a Santa Trada: via i lavori sulla viabilità tra Villa e Scilla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Santa Trada si accende: musica e buffet per il nuovo 1° Maggio?? Cosa sapere Il Pilone by Rare a Santa Trada organizza il festival del 1° maggio. Dramma sulla SS18: 4 giovani feriti, uno tra i più graviQuattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 18, nei pressi di San Nicola Arcella, durante la notte tra sabato... Incidente sulla Statale tra Scilla e Santa Trada: coinvolte più moto, ci sono feriti graviGrave incidente stradale lungo la SS18, nel tratto compreso tra Scilla e Santa Trada, sulla Costa Viola. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati due motociclisti, mentre ... it.blastingnews.com Incidente mortale sulla SS18 nei pressi di Santa Trada18:30 – Una persona è deceduta a causa di un incidente stradale verificatosi circa un’ora fa sulla Statale 18 all’altezza di Santa Trada in provincia di Reggio Calabria lato costa tirrenica. ilmetropolitano.it