Sport in tv oggi sabato 16 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, sabato 16 maggio, il palinsesto sportivo offre diverse opportunità di visione. Il Giro d’Italia continuerà con una tappa che si svolgerà su un percorso specifico, trasmesso in diretta televisiva e streaming. Oltre alla corsa ciclistica, sono previsti altri eventi sportivi, con orari e canali dedicati. Le piattaforme digitali permettono di seguire le gare anche in mobilità, garantendo una copertura completa di tutte le discipline in programma.
Oggi sabato 16 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia proseguirà con l’ottava tappa: frazione mossa da Chieti a Fermo (si passa dall’Abruzzo alle Marche), con un finale che potrebbe smuovere le acque considerando anche le fatiche accumulate sul Blockhaus ventiquattro ore prima. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi anche con il Tour du Finistere, il Giro di Ungheria e il Giro dei Paesi Baschi femminile. Jannik Sinner sarà chiamato a concludere la semifinale degli Internazionali d’Italia contro il russo Daniil Medvedev, partendo da 4-2 e 40-A nel terzo set. Sulla terra rossa di Roma andrà in scena... 🔗 Leggi su Oasport.it
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