Recentemente si è parlato di un metodo adottato da una celebrità di Hollywood per gestire i livelli di zucchero nel sangue, che prevede di consumare fibre come spinaci, aceto di mele e integratori prima di mangiare pasta e dolci. Questa pratica ha suscitato discussioni tra esperti e appassionati di salute, anche se si basa su alcuni studi che suggeriscono un possibile effetto nel modulare la glicemia. La scelta di questa routine alimentare ha attirato l’attenzione di chi cerca soluzioni semplici per controllare i picchi glicemici.

L’ultima ossessione di Hollywood passa dal controllo della glicemia e da un gesto semplicissimo: mangiare fibre prima dei carboidrati. A rilanciare il trend è stata Kristen Bell, ex star di “Gossip Girl”, che secondo la collega Justine Lupe avrebbe trasformato spinaci, Metamucil e aceto di mele in una sorta di formula anti-picco glicemico. Un trucco che promette di evitare il classico “crash” dopo pasta e dolci, aumentare il senso di sazietà e persino ridurre il rischio di aumento di peso. E che, a sorpresa, trova anche qualche conferma scientifica. “Puoi chiederle qualsiasi cosa sui livelli di glucosio, puoi chiederle come preparare il tuo organismo prima di mangiare un piatto di pasta, quella donna sa davvero cosa fare”, ha raccontato Lupe alla giornalista di E! Zuri Hall. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spinaci, aceto di mele e Metamucil prima di mangiare pasta e dolci”: il “trucco” di Kristen Bell per abbassare la glicemia fa discutere (ma ha una base scientifica)

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