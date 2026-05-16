A Spello, una guida digitale è stata installata presso Villa Fidelia, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire i dettagli sulla vita di Donna Teresa. I nuovi totem nella Palazzina permetteranno ai visitatori di interagire con contenuti multimediali, fornendo informazioni sulla storia e le caratteristiche della villa. La tecnologia mira a migliorare l’esperienza di visita, consentendo di approfondire argomenti specifici attraverso strumenti interattivi. Le domande principali riguardano i contenuti che verranno presentati e il funzionamento dei totem.

? Domande chiave Cosa racconterà la guida digitale sulla vita di Donna Teresa?. Come interagiranno i visitatori con i nuovi totem nella Palazzina?. Perché la tecnologia è stata scelta per valorizzare i giardini?. Quando sarà possibile accedere alla villa per scoprire la Rosa Digitale?.? In Breve Percorso Rosa Fidelia nei giardini della villa fino al 17 maggio.. Esperti Luigi Sensi, Sabina Guiducci e Maurizio Matteucci hanno condotto le ricerche.. Finanziamenti della Regione Umbria hanno permesso l'acquisto di totem digitali per la palazzina.. Ricerca storica basata sugli studi del 2014 riguardanti la figura di Donna Teresa.. Nella Limonaia di Villa Fidelia a Spello è stata presentata la Rosa digitale, una nuova guida interattiva pensata per valorizzare il complesso monumentale della storica villa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spello: la tecnologia svela i segreti di Villa Fidelia e la Rosa Digitale

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