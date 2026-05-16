Sparatoria contro il diciannovenne il riesame conferma il carcere per i 4 indagati

Il tribunale del riesame ha confermato il carcere per quattro giovani coinvolti in una sparatoria avvenuta nella notte del 20 aprile a Canicattì. La richiesta di scarcerazione presentata dai loro avvocati è stata respinta. La vicenda riguarda un diciannovenne rimasto ferito durante il fatto di sangue. I quattro sono attualmente in custodia cautelare mentre si svolgono ulteriori indagini sulla vicenda.

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