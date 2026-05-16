Sparatoria contro il diciannovenne il riesame conferma il carcere per i 4 indagati
Il tribunale del riesame ha confermato il carcere per quattro giovani coinvolti in una sparatoria avvenuta nella notte del 20 aprile a Canicattì. La richiesta di scarcerazione presentata dai loro avvocati è stata respinta. La vicenda riguarda un diciannovenne rimasto ferito durante il fatto di sangue. I quattro sono attualmente in custodia cautelare mentre si svolgono ulteriori indagini sulla vicenda.
Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori dei quattro giovani finiti in carcere per la sparatoria della notte del 20 aprile a Canicattì. Restano dunque in cella Matias Constantin Stoica, 19 anni, Christian Capizzi, 18 anni, Calogero Di Vinci, 19. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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