Sparatoria contro il diciannovenne il riesame conferma il carcere per i 4 indagati

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale del riesame ha confermato il carcere per quattro giovani coinvolti in una sparatoria avvenuta nella notte del 20 aprile a Canicattì. La richiesta di scarcerazione presentata dai loro avvocati è stata respinta. La vicenda riguarda un diciannovenne rimasto ferito durante il fatto di sangue. I quattro sono attualmente in custodia cautelare mentre si svolgono ulteriori indagini sulla vicenda.

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Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori dei quattro giovani finiti in carcere per la sparatoria della notte del 20 aprile a Canicattì. Restano dunque in cella Matias Constantin Stoica, 19 anni, Christian Capizzi, 18 anni, Calogero Di Vinci, 19. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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