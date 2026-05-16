Spacciava a domicilio tra Rovello Porro e Turate ma era pedinato dalla polizia | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo essere stato pedinato dalla polizia mentre si spostava tra i comuni di Rovello Porro, Turate e zone limitrofe. Durante i controlli, si è scoperto che il giovane stava consegnando droga a domicilio, con un’attività di spaccio che coinvolgeva diverse aree. La polizia ha seguito i suoi movimenti e, al momento dell’arresto, sono state trovate sostanze stupefacenti pronte per essere distribuite ai clienti.

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