Spacciava a domicilio tra Rovello Porro e Turate ma era pedinato dalla polizia | arrestato 28enne
Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo essere stato pedinato dalla polizia mentre si spostava tra i comuni di Rovello Porro, Turate e zone limitrofe. Durante i controlli, si è scoperto che il giovane stava consegnando droga a domicilio, con un’attività di spaccio che coinvolgeva diverse aree. La polizia ha seguito i suoi movimenti e, al momento dell’arresto, sono state trovate sostanze stupefacenti pronte per essere distribuite ai clienti.
Girava tra Rovello Porro, Turate e i comuni vicini con la droga pronta per essere consegnata direttamente ai clienti. Ma uno dei controlli della polizia di Stato di Como ha fatto saltare il presunto sistema di spaccio itinerante.Giovedì mattina gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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