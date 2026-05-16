Sorpreso a vendere il crack per strada | 57enne agli arresti
Durante un servizio di controllo notturno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 57 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché sorpreso a vendere crack per strada. L’operazione si è svolta a Santa Maria Capua Vetere. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e denaro. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Nel corso della notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e cessione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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