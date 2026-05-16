Sorpreso a vendere il crack per strada | 57enne agli arresti

Durante un servizio di controllo notturno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 57 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché sorpreso a vendere crack per strada. L’operazione si è svolta a Santa Maria Capua Vetere. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e denaro. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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