Soprintendenza ABAP Salerno e Avellino protagonista al Salone del Restauro di Ferrara 2026

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha preso parte al Salone del Restauro 2026, che si è svolto a Ferrara dal 12 al 14 maggio. La manifestazione rappresenta un evento internazionale dedicato al settore dei beni culturali, attirando espositori e professionisti da diversi paesi. Durante la fiera, sono stati presentati progetti e interventi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. La partecipazione ha coinvolto anche diverse attività e incontri dedicati alle novità nel campo del restauro.

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