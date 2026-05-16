Soprintendenza ABAP Salerno e Avellino protagonista al Salone del Restauro di Ferrara 2026
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha preso parte al Salone del Restauro 2026, che si è svolto a Ferrara dal 12 al 14 maggio. La manifestazione rappresenta un evento internazionale dedicato al settore dei beni culturali, attirando espositori e professionisti da diversi paesi. Durante la fiera, sono stati presentati progetti e interventi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. La partecipazione ha coinvolto anche diverse attività e incontri dedicati alle novità nel campo del restauro.
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha partecipato al Salone del Restauro 2026, che si è svolto a Ferrara dal 12 al 14 maggio, l’ormai celebre appuntamento fieristico internazionale durante il quale l’intero comparto dei beni culturali si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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