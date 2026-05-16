Sondrio | Music & Friends canta le donne
Musica, immagini, narrazioni e riflessioni per sensibilizzare il pubblico e amplificare il messaggio di aiuto alle donne vittime di violenza. Un'esperienza coinvolgente che gli spettatori vivranno assistendo allo spettacolo "Music & Friends canta le donne", che andrà in scena sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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