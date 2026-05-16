Sommer Inter futuro ancora in bilico | lo svizzero pensa all’addio E c’è un retroscena sul Basilea

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere svizzero dell’Inter sta valutando il proprio futuro e sembra deciso a cambiare squadra. Ha rifiutato un'offerta dal Basilea, ma non si esclude che possa lasciare la società nerazzurra nei prossimi mesi. La sua volontà è quella di continuare a essere titolare e trovare nuove opportunità di gioco. La situazione rimane ancora incerta, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare gli scenari attuali.

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di Alberto Petrosilli Il portiere nerazzurro Sommer vuole restare protagonista: rifiutata anche l’ipotesi Basilea ma l’addio all’Inter è dietro l’angolo. Il futuro di Yann Sommer all’Inter resta tutto da scrivere. Nonostante l’esperienza e l’affidabilità dimostrate nelle ultime stagioni, il portiere svizzero potrebbe lasciare i nerazzurri al termine della stagione. L’ipotesi di una permanenza come vice di Josep Martínez non sembra infatti convincere del tutto l’ex Bayern Monaco, che avrebbe ancora l’ambizione di giocare da titolare ad alti livelli. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Il Giorno, Sommer starebbe valutando con attenzione il proprio futuro e, nelle ultime settimane, avrebbe già respinto una proposta arrivata dal Basilea. 🔗 Leggi su Internews24.com

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