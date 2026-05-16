Soldatov | Putin è in un vicolo cieco tra impossibilità di vincere e stallo

In un'intervista recente, l'analista ha affermato che il presidente russo si trova in una situazione di stallo, con poche possibilità di ottenere una vittoria militare definitiva. Si è parlato anche delle tensioni tra le élite del paese, che impediscono di definire una strategia comune. La discussione si è concentrata sulle difficoltà di gestire il conflitto senza risultati concreti e sulla frammentazione delle decisioni tra i vari gruppi di potere.

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? Domande chiave Come può Putin gestire il conflitto senza una vittoria militare concreta?. Perché il sospetto tra le élite russe impedisce una strategia unitaria?. Cosa spinge il Cremlino a proseguire la guerra nonostante lo stallo?. Quali sono le conseguenze della crisi di fiducia tra i vertici russi?.? In Breve Intervista condotta dal giornalista Antonello Guerrera a Londra il 16 maggio 2026.. Sospetto radicale tra le élite russe distrugge la coesione del potere centrale.. Regime di intimidazione garantisce la tenuta del sistema al Cremlino.. Logoramento costante alimentato dalla volontà politica di non interrompere le ostilità.. Londra, 16 maggio 2026: il giornalista Soldatov rivela un blocco operativo in Ucraina dove Putin non riesce a trionfare ma rifiuta di interrompere le ostilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soldatov: Putin è in un vicolo cieco tra impossibilità di vincere e stallo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Divisione traumatica. Ora è un vicolo cieco”Roma, 7 marzo 2026 – Dottor Giuseppe Lavenia, la misura “forte” della separazione dei figli dai genitori da che cosa può dipendere? “Il collocamento... "Divisione traumatica. Adesso un vicolo cieco"Dottor Tonino Cantelmi, lei è lo psichiatra che si batte fieramente per il ricongiungimento. Putin: guerra in Ucraina si sta avviando alla conclusione, poi critica la NatoSabato Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina 'è vicina alla fine', anche se il primo giorno della tregua mediata dagli USA è stato segnato da accuse reciproche di violazioni e da una parata rid ... it.euronews.com Giorno della Vittoria, Putin alla parata: In Ucraina combattiamo contro forza aggressivaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorno della Vittoria, Putin alla parata: 'In Ucraina combattiamo contro forza aggressiva' ... tg24.sky.it