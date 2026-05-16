Sofisticata bellezza per Ilary Blasi al GF VIP trionfa il look con sovrapposizioni di colori materici

Durante la semifinale del Grande Fratello VIP, la conduttrice si è presentata con un look caratterizzato da sovrapposizioni di colori materici, tra cui il ruggine e le tonalità del marrone. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione grazie ai contrasti di nuance e texture. Ilary Blasi si è mostrata più luminosa del solito, valorizzata dall’accostamento di queste tonalità calde e terrose. La presentatrice ha completato il suo outfit con dettagli che hanno messo in risalto l’effetto di contrasto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ilary Blasi esaltata dalla raffinatezza dei contrasti materici nella semifinale del GF VIP. La conduttrice appare più luminosa del solito grazie alla fusione tra la nuance ruggine e le tonalità del marrone. La palette del look è avvolgente, calda e dal gusto delicato. Un accostamento che rimanda ai colori della terra, capace di esprimere un’eleganza che non segue le mode del momento. Make-up Anche il make up si adatta alle tonalità della terra con smokey eyes dai toni caldi, sfumando dal cioccolato al rame metallizzato. Completano il look le labbra in nuance terracotta, in toni chiari. Il risultato valorizza la carnagione di Ilary, le accende lo sguardo, grazie anche all’ausilio di gioielli a catena in oro bianco. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sofisticata bellezza per Ilary Blasi, al GF VIP trionfa il look con sovrapposizioni di colori materici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Italia ha boicottato l’Eurovision: ascolti tv bassi e poco entusiasmo! Il GF Vip di Ilary Blasi trionfa: ecco i datiDoveva essere una delle serate televisive più chiacchierate della stagione, ma i numeri raccontano una realtà diversa. Leggi anche: Minimal Trend, al GF VIP con Ilary Blasi il neutro che scalda Sofisticata bellezza per Ilary Blasi, al GF VIP trionfa il look con sovrapposizioni di colori matericiIlary Blasi esaltata dalla raffinatezza dei contrasti materici nella semifinale del GF VIP. La conduttrice appare più luminosa del solito grazie alla fusione tra la nuance ruggine e le tonalità del ma ... 361magazine.com Ilary Blasi brilla al Grande Fratello Vip con il Look in lurex total gold FOTOPer la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha deciso di cambiare un po’ stile e colori optando per un completo scintillante in lurex sui toni del gold: qui di seguito per tutti i ... stylosophy.it