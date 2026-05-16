Il direttore sportivo ha riconosciuto pubblicamente che la squadra non è riuscita a mantenere il livello delle precedenti stagioni, ammettendo che la stagione si è persa nel corso delle ultime partite. La squadra ha concluso il campionato senza qualificarsi alle competizioni europee e con risultati inferiori rispetto alle aspettative iniziali. La stagione si è conclusa con una serie di sconfitte e performance sottotono rispetto ai precedenti anni. La società non ha ancora annunciato eventuali cambiamenti o interventi per la prossima stagione.

2026-05-15 23:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Slot è stato brutalmente onesto nella sua valutazione di ciò che era andato storto. “Dopo il 2-1 ci è andata via. Prima penso che abbiamo iniziato bene nei primi 10 minuti del secondo tempo, poi abbiamo avuto il controllo della partita senza creare occasioni, ma non è la prima volta in questa stagione. “Sull’1-1 eravamo vicini al 2-1 e poi subire gol sul 2-1, il modo in cui abbiamo concesso il gol è qualcosa che non abbiamo ancora avuto in questa stagione. Abbiamo subito molti gol in questa stagione che farai fatica a credere a meno che non li vivi ed è quello che abbiamo fatto oggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Slot ammette che “la stagione ci è sfuggita”

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