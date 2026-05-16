Sinner vale oro chi lavora agli Internazionali sei euro l’ora

Durante gli Internazionali, i lavoratori coinvolti percepiscono circa sei euro all'ora, mentre il mondo del tennis continua a generare ingenti entrate. In un periodo in cui la squadra nazionale di calcio fatica a ottenere risultati soddisfacenti, il business legato al tennis si conferma come un settore molto redditizio, senza limiti geografici o economici. La differenza tra il valore dei giocatori e le retribuzioni degli addetti mette in evidenza la disparità nel mondo dello sport professionistico.

Fili d'erba Record di incassi e biglietti al Foro Italico nell’anno della sinnermania. Ma dietro il business milionario del tennis romano ci sono contratti a chiamata, turni lunghi e paghe da fame Fili d'erba Record di incassi e biglietti al Foro Italico nell’anno della sinnermania. Ma dietro il business milionario del tennis romano ci sono contratti a chiamata, turni lunghi e paghe da fame Nell’anno dell’ennesima debacle calcistica nazionale il business tennistico è una gallina dalle uova d’oro che non conosce confini. È record di ingressi agli Internazionali di tennis di Roma 2026, con oltre 400mila biglietti venduti e ricavi che sfiorano i quaranta milioni di euro. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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