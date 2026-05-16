La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia mentre si trovavano nel terzo set, con il punteggio ancora aperto. La partita si svolge in un orario ancora da confermare, e ci sono rischi di ulteriori interruzioni dovute alle condizioni meteorologiche. Chi desidera seguire l’incontro può trovarlo anche in diretta su canali in chiaro, con aggiornamenti sul punteggio di ripresa.

La semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare il secondo finalista che domenica sfiderà Casper Ruud. La partita è stata interrotta sul parziale di 6-2 5-7 4-2 in favore dell'azzurro che aveva trovato il break nel terzo set. La partita proseguirà nella giornata di sabato 16 maggio e si ripartirà esattamente da dove era stata interrotta, con la speranza che Sinner possa smaltire i problemi fisici accusati nel secondo set. Ecco la guida al match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca contro Medvedev? Orario (incubo pioggia), dove vederla anche in chiaro e da quale punteggio si riparte

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