La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia, mentre si giocava il terzo set. La partita riprenderà in un orario ancora da comunicare, con il pubblico che si chiede quando si potrà tornare in campo. In Italia, la partita sarà visibile anche in chiaro, e si attende di conoscere il punteggio con cui si riprenderà il gioco. La pioggia ha fermato una sfida molto combattuta tra i due tennisti.

La semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare il secondo finalista che domenica sfiderà Casper Ruud. La partita è stata interrotta sul parziale di 6-2 5-7 4-2 in favore dell'azzurro che aveva trovato il break nel terzo set. La partita proseguirà nella giornata di sabato 16 maggio e si ripartirà esattamente da dove era stata interrotta, con la speranza che Sinner possa smaltire i problemi fisici accusati nel secondo set. Ecco la guida al match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca contro Medvedev? Orario (a Roma piove), dove vederla anche in chiaro e da quale punteggio si riparte

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