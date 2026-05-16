Sinner prende la sua mano la piccola raccattapalle impazzisce di gioia | sorriso enorme e saltelli sul Centrale – Video

Durante una partita sul Centrale, un giovane raccattapalle ha mostrato grande entusiasmo, esultando con un sorriso largo e saltellando mentre Sinner si avvicinava. In precedenza, il giocatore italiano aveva rifiutato un intervento a Medvedev e poi si era avvicinato alla piccola con un sorriso smagliante, partecipando a un balletto e scattando una foto di gruppo con i due protagonisti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di spontaneità durante l’evento.

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Prima il “rifiuto” a Medvedev, poi l’ingresso in campo con Sinner con un sorriso enorme, il balletto e poi la foto in posa in mezzo al campo con i due protagonisti. All’ingresso in campo di Jannik Sinner prima della sfida di semifinale contro Daniil Medvedev, c’è stata una scena emozionantissima e dolcissima che ha subito fatto il giro dei social. Protagonista una giovanissima raccattapalle, che ha scelto il suo idolo Jannik Sinner per entrare in campo per il match poi sospeso nel terzo set causa pioggia e spostato a oggi. Tutto è iniziato quando Medvedev, annunciato dallo speaker del Centrale, è entrato in campo e ha dato la mano a uno dei due bambini che attendeva l’ingresso in campo dei giocatori, per accompagnarli alla propria panchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner prende la sua mano, la piccola raccattapalle impazzisce di gioia: sorriso enorme e saltelli sul Centrale – Video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MIA CUGINA CON I MIEI FAN mi ha SPINTO DALLE SCALE alla SCUOLA!!! - by Charlotte M. Sullo stesso argomento Medvedev gli porge la mano, raccattapalle sceglie… Sinner: “Entro con Jannik”(Adnkronos) – La raccattapalle sceglie… Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Sinner riconosce la raccattapalle di Indian Wells: il gesto dell’ombrello torna virale (VIDEO)Un momento simpatico e pieno di ricordi ha visto protagonista Jannik Sinner a Indian Wells Open. Jannik Sinner VOLA AI QUARTI: l'azzurro sconfigge Andrea Pellegrino in due set, conquista il 19° successo su altrettante sfide contro tennisti italiani nel Tour, si prende i quarti a Roma ed eguaglia la miglior streak di Djokovic per vittorie consecutive nei Maste x.com Rafa Jodar mette in mostra la sua copertura in campo prima di prendere il comando di un set e di un break su Learner Tien reddit Internazionali: Sinner si prende la semifinale a Roma e il record di vittorie, 'ma sono stanco'Jannik Sinner scende in campo sul campo Centrale del Foro Italico per la sfida dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia contro il russo Sergey Rublev. ansa.it Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set (6-2, 6-4) e vola alla sua prima finale a Indian WellsJannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4. Per l’azzurro gara sempre in pungo, unico brivido prima dell’inizio per un problema alla ... fanpage.it