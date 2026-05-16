Sinner | partenza sprint sofferenza e pioggia La semifinale contro Medvedev slitta a oggi

Nella semifinale di tennis, il giocatore italiano ha iniziato il match con grande energia, ma poco dopo ha incontrato difficoltà a causa della pioggia e della sospensione dell'incontro. A due game dall'inizio previsto, si è deciso di rinviare la partita a oggi. Durante il riscaldamento, il tennista ha manifestato qualche segnale di fatica e si è mostrato inquieto per le condizioni atmosferiche. La sfida tra Sinner e Medvedev rimane in sospeso, con il pubblico che attende di conoscere il risultato finale.

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Lo sguardo al cielo a due game dal match e quel «proprio ora» che Jannik Sinner si lascia scappare quando la pioggia comincia a scendere sul Centrale del Foro Italico dopo un match nel quale ha dovuto combattere oltre che con Medvedev, anche con una condizione fisica che lo ha fatto vacillare non poco nel secondo set. Per un pass per la finale, sarebbe la seconda consecutiva a Roma per il n.1, tutto rimandato alle 15 di oggi, sabato 16 maggio, quando i due tennisti riprenderanno dal terzo set, con il punteggio di 6-2 5-7 4-2 per Jannik, avanti di un break nonostante le difficoltà palesate a inizio del secondo. Sinner non sta bene: dopo una... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner: partenza sprint, sofferenza e pioggia. La semifinale contro Medvedev slitta a oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities by Charles Dickens | Book the Second, Chapters 17-24 | Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner contro Medvedev: la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026 rinviata per pioggia Leggi anche: La pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviata Sinner: partenza sprint, sofferenza e pioggia. La semifinale contro Medvedev slitta a oggiTutto rimandato alle 15 circa, dopo la semifinale di doppio della coppia Bolelli-Vavassori fissata alle 13. I due tennisti riprenderanno dal terzo set con il punteggio di 6-2 5-7 4-2 per Jannik, avant ... msn.com Internazionali; Sinner partenza sprint, sofferenza e pioggia: la semifinale slitta a domaniLo sguardo al cielo a due game dal match e quel proprio ora che Jannik Sinner si lascia scappare quando la pioggia comincia a scendere sul Centrale del Foro Italico dopo un match nel quale ha dovuto ... ansa.it