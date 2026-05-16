Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha affrontato Daniil Medvedev in una partita caratterizzata da un’improvvisa interruzione a causa della pioggia. Prima dello stop, si sono osservati segnali di affaticamento nel giocatore italiano, in particolare nel secondo set, che hanno sollevato dubbi sulle sue condizioni fisiche. La partita si è conclusa con lo stop improvviso, lasciando incertezza sulla ripresa e sullo stato di salute di Sinner.

Sale l’attenzione sulle condizioni di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Nel corso della semifinale contro Daniil Medvedev, il numero uno del ranking ha mostrato per diversi passaggi del match segnali compatibili con un calo fisico, evidenti soprattutto nel secondo set. Sinner, fatica negli scambi e pause più lunghe tra i punti. Pur restando in partita e continuando a competere su ogni punto davanti al pubblico del Foro Italico, l’azzurro è apparso meno reattivo rispetto ai suoi standard abituali: alcuni recuperi laterali sono risultati più faticosi e la gestione dell’intensità negli scambi prolungati ha richiesto pause più frequenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sinner, ora è allarme: cosa è successo con Medvedev prima dello stop per la pioggia

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Jannik Sinner aiutato da Panatta contro Medvedev -

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