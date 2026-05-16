Sinner oggi in tv in chiaro ecco dove vederlo

Oggi, sabato 16 maggio, la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà nuovamente dopo l’interruzione per pioggia di ieri sera al Foro Italico di Roma. La partita riprenderà in diretta in chiaro, consentendo agli spettatori di seguire l’evento senza bisogno di abbonamenti o applicazioni a pagamento. La sospensione aveva fermato l’incontro nella serata di venerdì, lasciando in sospeso il risultato.

La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà oggi, sabato 16 maggio, dopo la sospensione per pioggia avvenuta nella serata di venerdì al Foro Italico di Roma. Il match era stato interrotto alle 21:46 sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore dell’azzurro, con Medvedev avanti ai vantaggi nel settimo game del terzo set. A che ora riprende Sinner-Medvedev. La prosecuzione della semifinale è prevista sul Campo Centrale non prima delle ore 15:00. Prima sarà disputata la semifinale del doppio maschile tra KrajicekMektic e GranollersZeballos, in programma dalle ore 12:00. Dove vedere Sinner oggi in tv. 🔗 Leggi su Funweek.it

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