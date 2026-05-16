Oggi si conoscerà se il match tra Sinner e Medvedev verrà trasmesso su TV8, poiché la partita si è interrotta intorno alle 21 durante la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. La sospensione ha lasciato in sospeso la sfida tra i due tennisti, con Sinner in vantaggio prima dell’interruzione. Nel frattempo, la programmazione televisiva mostra la contemporaneità con le gare di MotoGP, che ha portato a una scelta tra gli spettatori interessati a entrambi gli eventi.

Jannik Sinner si trovava in vantaggio nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Daniil Medvedev, ma il confronto è stato interrotto attorno alle ore 21.46 di venerdì 15 maggio a causa della fitta pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico di Roma e non è più ripreso proprio perché la perturbazione non accennava a smettere. Il punteggio in favore del fuoriclasse altoatesino era il seguente: 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio). LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15.00) Si riprenderà proprio da questo risultato: l’appuntamento è per sabato 16 maggio, sarà la seconda partita a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Medvedev si vedrà su TV8 anche oggi? Ufficializzata la scelta con la MotoGP in contemporanea

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