Sinner-Medvedev quando si gioca dopo la sospensione per pioggia | a che ora e dove vedere in TV la semifinale
La semifinale tra Sinner e Medvedev al Foro Italico è stata sospesa a causa della pioggia e si riprenderà in un secondo momento. L'incontro si svolgerà nuovamente in campo e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva sia su TV8 che su Sky, con l'orario esatto ancora da definire. Prima del rinvio, il punteggio vedeva ancora i giocatori in gioco, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sulla situazione attuale.
Sinner-Medvedev di nuovo in campo per concludere la semifinale del Foro Italico: orario, dove vederla in chiaro su TV8 o su Sky e la situazione di punteggio prima del rinvio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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