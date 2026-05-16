Sinner-Medvedev quando si gioca dopo la sospensione per pioggia | a che ora e dove vedere in TV la semifinale

La semifinale tra Sinner e Medvedev al Foro Italico è stata sospesa a causa della pioggia e si riprenderà in un secondo momento. L'incontro si svolgerà nuovamente in campo e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva sia su TV8 che su Sky, con l'orario esatto ancora da definire. Prima del rinvio, il punteggio vedeva ancora i giocatori in gioco, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sulla situazione attuale.

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