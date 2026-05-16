Sinner-Medvedev | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, sabato 16 maggio, si disputa la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, con Jannik Sinner che affronta Daniil Medvedev. La partita si gioca nel penultimo turno del torneo Masters 1000 di Roma e sarà trasmessa sia in diretta streaming che in chiaro sulla televisione. Sinner e Medvedev si sono incontrati in passato in diverse occasioni, con precedenti che si sono spesso conclusi con vittorie alternate.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il match riprenderà dopo la sospensione per pioggia di ieri, quando il match è stato prima rinviato e poi cancellato. Si riparte dal 6-2, 5-7 dei primi due parziali, con il terzo e decisivo set che è stato bloccato sul risultato di 4-2 in favore di Sinner. Prima di Rublev, battuto nei quarti di finale, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all'esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026: a che ora si gioca e dove vederla in TV Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Sinner-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) x.com Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali in tempo realeDopo l'interruzione per pioggia, la sfida riprende sul punteggio di 6-2, 7-5, 4-2 in favore del numero 1 del mondo ... tuttosport.com Sinner-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, ... msn.com Madrid ATP QF: [1] J. Sinner def. [WC] R. Jodar 6-2, 7-6(0) reddit