Sinner-Medvedev oggi | cosa succede a chi aveva i biglietti di ieri?

Oggi si svolge la partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia, dopo che ieri la semifinale è stata sospesa a causa della pioggia. Alla ripresa, Sinner conduce con un set e un vantaggio di 4-2 nel terzo parziale, dopo aver vinto il primo e perso il secondo. Chi aveva già acquistato i biglietti per la giornata precedente si chiede cosa succederà in caso di ripresa o di rinvio della partita. La sospensione ha interrotto il match con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2.

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