Sinner-Medvedev oggi | cosa succede a chi aveva i biglietti di ieri?
Oggi si svolge la partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia, dopo che ieri la semifinale è stata sospesa a causa della pioggia. Alla ripresa, Sinner conduce con un set e un vantaggio di 4-2 nel terzo parziale, dopo aver vinto il primo e perso il secondo. Chi aveva già acquistato i biglietti per la giornata precedente si chiede cosa succederà in caso di ripresa o di rinvio della partita. La sospensione ha interrotto il match con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2.
La pioggia è arrivata sul più bello della semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sospesa sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro. Il match riprenderà oggi, non prima delle 15:00, sul Campo Centrale del Foro Italico, ma tra i tifosi resta una domanda: che cosa accade a chi aveva acquistato il biglietto per la sessione di ieri? Le disposizioni del torneo parlano chiaro. I possessori dei tagliandi validi per la giornata interrotta non avranno diritto automatico ad assistere alla prosecuzione della sfida. La sessione odierna, infatti, viene considerata distinta rispetto a quella di ieri ed è riservata agli spettatori in possesso di un titolo d’ingresso valido per oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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