Sinner-Medvedev diretta 6-2 5-7 5-3 | dove vederla anche in chiaro e da quale punteggio si riparte

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia mentre si trovava in corso il terzo set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 5-3. La partita può essere seguita anche in chiaro, e si conoscerà il punteggio di ripresa. La sospensione ha fermato il confronto con il punteggio attuale, lasciando in sospeso l’esito della sfida.

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La semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare il secondo finalista che domenica sfiderà Casper Ruud. La partita è stata interrotta sul parziale di 6-2 5-7 4-2 in favore dell'azzurro che aveva trovato il break nel terzo set. La partita proseguirà nella giornata di sabato 16 maggio e si ripartirà esattamente da dove era stata interrotta, con la speranza che Sinner possa smaltire i problemi fisici accusati nel secondo set. Ecco la guida al match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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