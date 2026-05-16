La semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Sinner e Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia, mentre si giocava il terzo set. Attualmente il punteggio è 6-2, 5-7, 4-3 in favore di Sinner. La partita riprenderà da questo punto, ma non sono state comunicate ancora le nuove modalità di visione in chiaro o le eventuali riprese. La sospensione ha interrotto un match molto combattuto tra i due tennisti italiani e russi.

La semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare il secondo finalista che domenica sfiderà Casper Ruud. La partita è stata interrotta sul parziale di 6-2 5-7 4-2 in favore dell'azzurro che aveva trovato il break nel terzo set. La partita proseguirà nella giornata di sabato 16 maggio e si ripartirà esattamente da dove era stata interrotta, con la speranza che Sinner possa smaltire i problemi fisici accusati nel secondo set. Ecco la guida al match. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sinner-Medvedev diretta 6-2 5-7 4-3: dove vederla anche in chiaro e da quale punteggio si riparte

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SINNER-MEDVEDEV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA FINALE

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