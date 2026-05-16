Sinner-Medvedev come sta il numero 1 al mondo e quando si riprende oggi

Da sportface.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match contro Medvedev, Jannik Sinner ha avuto un malore che ha interrotto la partita. Le sue condizioni fisiche vengono monitorate e valutate nelle ore successive all’episodio. Fino a questo momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle sue condizioni o sui tempi di recupero. La partita è stata momentaneamente sospesa, lasciando in attesa aggiornamenti ufficiali da parte dello staff medico e degli organizzatori.

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Le condizioni fisiche di Jannik Sinner sono da valutare dopo il malore durante il match contro Medvedev: le sensazioni a qualche ora dall’episodio Siamo abituati a vedere Jannik Sinner come il gigante invincibile, senza mai mostrare alcuna debolezza. Ieri, però, le cose sono andate in maniera piuttosto diversa nella semifinale degli Internazionali d’Italia. L’azzurro, dopo la storica striscia vincente che lo ha riportato al numero uno del mondo, ha mostrato per la prima volta segnali di cedimento. A un certo punto, sembra non farcela, dopo un primo set dominato: difficoltà respiratorie, crampi alla coscia e una sensazione di vomito che hanno permesso al suo avversario di tornare in partita. 🔗 Leggi su Sportface.it

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