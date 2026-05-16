Durante gli Internazionali BNL d'Italia, la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia mentre si giocava il terzo set. Al momento dell'interruzione, Sinner aveva vinto il primo set 6-2, Medvedev si era aggiudicato il secondo 5-7, e nel terzo si trovava in vantaggio 4-3. La partita è ripresa successivamente e si è conclusa con la vittoria di Sinner in tre set, consentendogli di accedere alla finale del torneo, dove affronterà Ruud.

La semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare il secondo finalista che domenica sfiderà Casper Ruud. La partita è stata interrotta sul parziale di 6-2 5-7 4-2 in favore dell'azzurro che aveva trovato il break nel terzo set. La partita proseguirà nella giornata di sabato 16 maggio e si ripartirà esattamente da dove era stata interrotta, con la speranza che Sinner possa smaltire i problemi fisici accusati nel secondo set. Ecco la guida al match. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4: Jannik vola in finale a Roma, domani sfiderà Ruud

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