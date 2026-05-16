Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 in diretta LIVE si gioca dalle 15 a Roma dopo la pioggia | in palio la finale con Ruud
La semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali di Roma 2026 riprende dopo la sospensione causata dalla pioggia. La partita, iniziata alle 15, si gioca sui campi romani e vede i due giocatori affrontarsi in un match che si sta svolgendo in tempo reale. Attualmente il punteggio vede Sinner avanti con un set e un gioco nel terzo, dopo aver vinto il primo parziale e perso il secondo. La sfida prosegue con l’obiettivo di conquistare la finale contro Ruud.
La semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali di Roma 2026 riprende dopo la sospensione per pioggia: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner-Medvedev sospesa per pioggia nel 3° set, a che ora riprende ULTIMO AGGIORNAMENTO
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La partita ripartirà oggi dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per Sinner. La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non si è potuta concludere ieri sera per colpa della pioggia, lasciando tutti con il fiato sospeso. Poco prima che l’ facebook
Ritorno di Sinner a 177 km/h (109,98 mph) contro Medvedev, Roma 2026 reddit
#tennis #ATP 1000 Roma Troppa pioggia stasera agli Internazionali d’Italia #Sinner #Medvedev rinviata ufficialmente a domani non prima delle 15.00, con il punteggio fermo sul 6-2 5-7 4-2. Forza Jannik x.com
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