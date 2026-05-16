Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 in diretta LIVE si gioca dalle 15 a Roma dopo la pioggia | in palio la finale con Ruud

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali di Roma 2026 riprende dopo la sospensione causata dalla pioggia. La partita, iniziata alle 15, si gioca sui campi romani e vede i due giocatori affrontarsi in un match che si sta svolgendo in tempo reale. Attualmente il punteggio vede Sinner avanti con un set e un gioco nel terzo, dopo aver vinto il primo parziale e perso il secondo. La sfida prosegue con l’obiettivo di conquistare la finale contro Ruud.

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La semifinale tra Sinner e Medvedev agli Internazionali di Roma 2026 riprende dopo la sospensione per pioggia: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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