Jannik Sinner aveva iniziato il suo match con una netta superiorità tecnica e tattica, dominando l’avversario. Tuttavia, durante il secondo set, il tennista italiano ha improvvisamente vomitato in campo, interrompendo il gioco. Poco dopo, la pioggia ha iniziato a cadere, causando l’interruzione del match. La partita si è fermata più volte a causa delle condizioni atmosferiche, mentre Sinner cercava di riprendere il ritmo tra momenti di difficoltà fisica e condizioni meteorologiche avverse.

Come in un film thriller. Prima la netta superiorità tecnico-tattica di Jannik Sinner su Daniil Medvedev, poi l’improvviso malessere che gli ha compresso il secondo set con i tremori, il vomito e lo sguardo di chi sta per non farcela, infine ecco la pioggia a “salvare” il soldato Jannik anche se nel terzo set è avanti di un break. Si riprende oggi, alle 15, sul punteggio di 4-2 per l’italiano ma con servizio a favore di Medvedev che è anche in vantaggio. Il netto dominio del primo set. Questo è in estrema sintesi il riassunto di quanto avvenuto ieri sera in una fredda serata di metà maggio (forse sarebbe più corretto dire marzo) sul Centrale del Foro Italico, Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, dove eravamo rimasti? Prima il dominio, poi vomita in campo, infine la pioggia a bloccare il match

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