Sinner chiama il timeout Medvedev non ci sta | polemica con l' arbitro a Roma
Durante il match a Roma, nel terzo set, il tennista italiano ha richiesto un timeout medico, facendo intervenire il fisioterapista. La sua richiesta ha portato a una discussione con l’arbitro, mentre il suo avversario ha espresso disappunto per la decisione. Il match si è poi proseguito oggi, dopo che il giocatore ha manifestato un possibile problema muscolare. La partita ha attirato l’attenzione per la discussione tra i due tennisti e l’arbitro riguardo alle tempistiche del timeout.
Nel terzo set (del match che proseguirà oggi) Sinner chiama il fisioterapista: medical timeout per l’azzurro che sembra accusare un problema muscolare. A Medvedev, però, la situazione non va giù. Si gira verso la giudice di sedia e chiede spiegazioni: "Quando si chiama il fisioterapista per i crampi non si riceve una multa?", chiede ironicamente. "Se si tratta di crampi non lo curano, se non sono crampi lo curano", la pronta risposta dell'arbitro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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