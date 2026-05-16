Sinner chiama il timeout Medvedev non ci sta | polemica con l' arbitro a Roma

Durante il match a Roma, nel terzo set, il tennista italiano ha richiesto un timeout medico, facendo intervenire il fisioterapista. La sua richiesta ha portato a una discussione con l’arbitro, mentre il suo avversario ha espresso disappunto per la decisione. Il match si è poi proseguito oggi, dopo che il giocatore ha manifestato un possibile problema muscolare. La partita ha attirato l’attenzione per la discussione tra i due tennisti e l’arbitro riguardo alle tempistiche del timeout.

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