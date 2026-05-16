Sinner batte Medvedev e vola in finale a Roma | dopo Bolelli e Vavassori è doppia festa azzurra

Sabato 16 maggio, agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha eliminato Daniil Medvedev dopo tre set, conquistando così il passaggio alla finale del torneo. La vittoria segue quella di Bolelli e Vavassori, che avevano già portato una doppia soddisfazione alla rappresentanza italiana. La partita è durata diverse ore e ha visto Sinner prevalere su Medvedev in un incontro caratterizzato da continui scambi e momenti di tensione. Ora il finalista si prepara ad affrontare l’ultimo atto del torneo.

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