Sinner batte Medvedev e vola in finale a Roma | dopo Bolelli e Vavassori è doppia festa azzurra

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha eliminato Daniil Medvedev dopo tre set, conquistando così il passaggio alla finale del torneo. La vittoria segue quella di Bolelli e Vavassori, che avevano già portato una doppia soddisfazione alla rappresentanza italiana. La partita è durata diverse ore e ha visto Sinner prevalere su Medvedev in un incontro caratterizzato da continui scambi e momenti di tensione. Ora il finalista si prepara ad affrontare l’ultimo atto del torneo.

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Jannik Sinner ce l'ha fatta. Oggi, sabato 16 maggio, il fuoriclasse italiano è riuscito a conquistare la finale degli Internazionali d'Italia domando Daniil Medvedev dopo una battaglia durata tre set, una vera e propria altalena di emozioni.Il fuoriclasse azzurro ha dovuto attendere la giornata. 🔗 Leggi su Today.it

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Sinner-Medvedev 6-2 5-7 6-4: Jannik vola in finale a Roma, domani sfiderà Ruud

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