Sinner?Medvedev | quando si gioca la semifinale sospesa orario diretta TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è interrotta a causa della pioggia, che ha sospeso la semifinale al Foro Italico. La sospensione si è verificata durante un momento cruciale del match, con le condizioni meteorologiche che hanno impedito il proseguimento delle operazioni sul campo. Le autorità del torneo hanno annunciato la sospensione temporanea delle gare, mentre i dettagli sul riprogramma e le modalità di visione in diretta tv e streaming sono ancora in fase di definizione.

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