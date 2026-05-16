Sinner?Medvedev | quando si gioca la semifinale sospesa orario diretta TV e streaming
La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è interrotta a causa della pioggia, che ha sospeso la semifinale al Foro Italico. La sospensione si è verificata durante un momento cruciale del match, con le condizioni meteorologiche che hanno impedito il proseguimento delle operazioni sul campo. Le autorità del torneo hanno annunciato la sospensione temporanea delle gare, mentre i dettagli sul riprogramma e le modalità di visione in diretta tv e streaming sono ancora in fase di definizione.
La pioggia ha fermato la magia del Foro Italico proprio nel momento più intenso della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, interrotta venerdì sera sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per l’azzurro, riprende oggi con il sole di Roma e l’attesa di un pubblico che non vede l’ora di conoscere il secondo finalista del torneo. Il match, sospeso alle 21:46 per maltempo, aveva lasciato il campo con Medvedev avanti ai vantaggi nel settimo game del terzo set, in una battaglia che promette scintille. Quando si gioca la semifinale sospesa tra Sinner e Medvedev? A che ora riparte? E dove sarà possibile seguirla in diretta TV e streaming? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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