L’Al Hilal ha proposto un'offerta che potrebbe influenzare significativamente il calcio internazionale, offrendo circa 90 milioni di euro all’anno. La proposta si rivolge a un allenatore di calcio che ha recentemente ottenuto risultati importanti con le sue squadre. La decisione sul futuro dell’allenatore dipenderà dall’accoglimento dell’offerta e dalle trattative in corso tra le parti coinvolte. La proposta ha attirato l’attenzione del mondo calcistico e solleva interrogativi sulle mosse future delle società interessate.

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© Calcionews24.com - Simone Inzaghi spazza via Juve e Milan: 90 milioni di euro all’anno

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