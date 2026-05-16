Silvi bilancio da 17 milioni | blindati 11,6 milioni per il futuro

Nel bilancio di Silvi, sono stati messi da parte 17 milioni di euro, di cui 11,6 milioni sono stati riservati per interventi futuri. Inoltre, sono stati finanziati con 4,5 milioni provenienti dal PNRR vari progetti specifici. Restano da capire come verranno impiegati esattamente questi fondi e quali iniziative concrete verranno realizzate con le risorse disponibili. La comunicazione ufficiale non ha ancora fornito dettagli su destinazioni e priorità di utilizzo.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i 11,6 milioni accantonati per il futuro?. Quali progetti concreti sono stati finanziati con i 4,5 milioni PNRR?. Perché la spesa per il personale è salita a 4 milioni?. Come ha fatto il Comune a pagare i fornitori in anticipo?.? In Breve Accantonati 9 milioni per crediti inesigibili e 1 milione per perdite società partecipate.. Investiti 4,5 milioni tra fondi PNRR e risorse proprie per opere pubbliche.. Spesa per il personale raggiunta circa 4 milioni di euro per nuovi carichi.. Incremento entrate da imposta soggiorno di 90.000 euro e canone unico di 116.000 euro.. Il bilancio consuntivo 2025 di Silvi approva un risultato di amministrazione pari a 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvi, bilancio da 17 milioni: blindati 11,6 milioni per il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cotral, approvato il bilancio 2025: utile da 11,9 milioni di euro Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di...