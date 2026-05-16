Sicurezza sul lavoro titolare del panificio assolta dalle accuse

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto dall'accusa di violazioni sulla sicurezza sul lavoro il titolare di un panificio, una donna di 74 anni. La decisione è arrivata al termine di un procedimento legale avviato contro di lei, in cui si contestavano presunte infrazioni alle norme di sicurezza nei locali dell’attività. La giudice Francesca Auriemma ha deciso di non procedere con l’accusa, dichiarando l’imputata innocente. La vicenda riguarda specificamente aspetti legati alla normativa sulla tutela dei lavoratori.

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