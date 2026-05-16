Sicurezza sul lavoro titolare del panificio assolta dalle accuse
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto dall'accusa di violazioni sulla sicurezza sul lavoro il titolare di un panificio, una donna di 74 anni. La decisione è arrivata al termine di un procedimento legale avviato contro di lei, in cui si contestavano presunte infrazioni alle norme di sicurezza nei locali dell’attività. La giudice Francesca Auriemma ha deciso di non procedere con l’accusa, dichiarando l’imputata innocente. La vicenda riguarda specificamente aspetti legati alla normativa sulla tutela dei lavoratori.
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Francesca Auriemma ha assolto Carmela Boccagna, 74 anni, originaria e residente nella città del Foro, imputata in un procedimento relativo a presunte violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.Il giudice ha accolto le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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