Sicurezza e vivibilità Picone lancia l’allarme | L’Autostazione e i beni pubblici non diventino terra di nessuno
Un rappresentante del municipio ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza e alla vivibilità in alcune zone della città, in particolare durante certi orari. Ha affermato che l’Autostazione e altri beni pubblici potrebbero diventare aree di abbandono, aumentando il rischio per i cittadini. Sono stati segnalati comportamenti molesti e situazioni di pericolo che si verificano in questi luoghi, sollevando interrogativi sulla gestione e il controllo delle aree pubbliche.
“Ci sono luoghi della città che rischiano di diventare terra di nessuno, soprattutto in determinati orari, esponendo i cittadini a potenziali pericoli e a comportamenti molesti di terzi. Troppo spesso i beni comuni sono bersaglio di atti di vandalismo, parchi o strutture pubbliche si trasformano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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