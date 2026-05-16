Si scontra con 2 auto e perde il casco muore motociclista

Un uomo di 61 anni, residente a Morciano di Romagna, è deceduto in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo via Abbazia. Secondo quanto ricostruito, il motociclista si è scontrato con due auto e, nel tentativo di evitare l’impatto, ha perso il casco. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

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Rimini, 16 maggio 2026 – Un motociclista di 61 anni residente a Morciano di Romagna ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo via Abbazia. Lo schianto si è verificato poco dopo le 17.30.. L’incidente. L’uomo stava viaggiando in sella a una Bmw R1100 GS in direzione Morciano quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat 500L che arrivava dalla corsia opposta, in direzione San Giovanni in Marignano. La caduta. Dopo il violento impatto la moto avrebbe terminato la propria corsa contro una Dacia che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato. Nella caduta il 61enne avrebbe perso il casco, finendo rovinosamente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si scontra con 2 auto e perde il casco, muore motociclista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cuba se enfrenta a las grandes potencias en la Primera Guerra Mundial - Victoria3 Sullo stesso argomento Ieri in Campania: si scontra contro due auto in sosta, muore motociclista nel SannioAvellino – Gianfranco De Simone, 49 anni, fornaio residente a Torelli, frazione di Mercogliano, è stato trovato morto nella mattinata di giovedì in... Leggi anche: Pedrengo, si scontra con un’auto: motociclista 29enne in gravi condizioni Paura sulla Cristoforo Colombo: microcar si ribalta nello scontro con un’altra auto (foto)Un grave incidente stradale ha scosso il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, sulla via Cristoforo Colombo. Secondo le ricostruzioni fornite dai testimoni oculari, lo scontro ha coinvolto due ... msn.com Bordighera, ambulanza si scontra con un’auto: tre feriti nella notteIncidente sull’Aurelia mentre il mezzo di soccorso era diretto a un’emergenza: feriti non gravi, indagini in corso ... telenord.it