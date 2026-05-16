A Gela, un uomo di 42 anni con precedenti è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna all’interno del Commissariato di Polizia. La donna si era rifiutata di uscire dall’edificio, e l’uomo avrebbe colpito la donna durante l’episodio. Sono emersi anche anni di comportamenti violenti nei confronti della stessa, che sono stati portati alla luce nel corso delle indagini. L’uomo è stato messo in stato di fermo con l’accusa di maltrattamenti e lesioni.

È stato arrestato un pregiudicato di 42 anni a Gela per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna, che aveva cercato rifugio presso il Commissariato di Polizia. L’uomo, sottoposto a libertà vigilata, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito la donna che si rifiutava di lasciare l’ufficio di Polizia. L’arresto è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’aggressione in Commissariato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì scorso presso il Commissariato di Gela. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si rifiuta di uscire dal commissariato a Gela, il compagno la picchia: arrestato, scoperti anni di abusi

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