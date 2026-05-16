Il candidato sindaco ha già firmato il manifesto della Rete Studenti Medi, sostenendo le proposte riguardanti l’istruzione. La sua firma si inserisce in un dibattito attivo sul sistema scolastico locale, con varie parti che propongono modifiche e iniziative. La discussione riguarda aspetti come il miglioramento delle strutture, il sostegno agli studenti e le risorse per le scuole. La firma del candidato rappresenta un passo concreto in questa direzione, mentre le proposte continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Il candidato sindaco Saturnino Di Ruscio l’ha già firmato il manifesto della Rete Studenti Medi e l’ha pure fatto attraverso una lettera in cui si è complimentato con loro "per la complessità dei temi trattati e delle proposte per una istruzione di qualità contenute nel documento politico diffuso e rivolto a noi candidati sindaco di Fermo". "Concordo – continua il candidato – sul ruolo attivo e costante della comunità giovanile studentesca all’interno della città di Fermo. Nel nostro programma viene incentivata non solo la presenza, ascolto e partecipazione alla vita comunale, ma viene riconosciuto il vostro protagonismo. Sarei lieto di potervi incontrare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sì alle proposte sull’istruzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Connecticut parents voice opposition to proposed homeschooling regulations

Sullo stesso argomento

Valditara sull’integrazione: “La discriminazione e l’odio non ci appartengono”. Il Ministro dell’Istruzione a Milano chiede rispetto delle regoleIl Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua visione sui temi dell'immigrazione e della convivenza civile durante...

Firenze: nuovo ponte sull’Arno. Funaro: “Giornata storica”. Sondaggio: quale nome vogliamo? Le proposteSONDAGGIO – “C’è un sondaggio che abbiamo lanciato per il nome del ponte, abbiamo scelto di fare un sondaggio al femminile perché sono tante le donne...

Sì alle proposte sull’istruzioneIl candidato sindaco Saturnino Di Ruscio l’ha già firmato il manifesto della Rete Studenti Medi e l’ha pure fatto ... ilrestodelcarlino.it

Ignazio Ganga della Segreteria Nazionale #CISL: Al centro politiche contributive, una riforma fiscale, il tema delle politiche industriali che si accompagna con quello di una transizione giusta. Puoi contribuire anche tu alle proposte di #AlleanzaVerdiSinist x.com

Chi vota Sì e chi vota No al Referendum sulla Giustizia 2026: la posizione dei partiti sulla riformaGli schieramenti per il referendum giustizia 2026 sono abbastanza chiari. FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, è compatta sul Sì; Pd, M5s e Avs sono per il No, mentre Azione e +Europa sono ... fanpage.it