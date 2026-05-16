Sì Adamant adesso sorridi | Fidenza battuta in gara-4 finalmente è salvezza
Dopo una serie di difficoltà, tra infortuni, sfortune e cambi di formazione, l’Adamant ha ottenuto la salvezza vincendo gara 4 contro Fidenza. La partita rappresenta il risultato finale di una stagione complicata, che si è conclusa con la permanenza nella categoria della B Nazionale. La vittoria permette alla squadra di festeggiare il traguardo raggiunto, chiudendo un percorso caratterizzato da numerosi ostacoli. Ora l’obiettivo è guardare avanti con fiducia per le prossime sfide.
Salvezza. Dopo una stagione tribolatissima, tra lutti, sfortune e cambi in corsa, l’Adamant può finalmente festeggiare la permanenza nella categoria, la B Nazionale, vincendo gara 4 a Fidenza. Sulle spalle di un incredibile Tio, ma anche di uno stoico Pierotti, Ferrara conduce per lunghi tratti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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