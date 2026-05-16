’Sfumare’ programma di incontri all’insegna delle buone abitudini

È stato avviato un nuovo programma dedicato a incontri dedicati a promuovere abitudini sane e attività condivise. Gli eventi prevedono momenti di aggregazione, attività sportive e visite alle attrazioni del territorio locale. L’obiettivo è favorire il confronto tra partecipanti attraverso incontri in luoghi pubblici e spazi aperti. Le iniziative si svolgono durante tutto l’anno e coinvolgono diverse fasce di età, con un calendario di appuntamenti pubblicato sul sito ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Momenti per stare insieme, fare sport e conoscere le bellezze del territorio. È questa la formula della rassegna "Sfumare", organizzata dalla Zona distretto Colline dell’Albegna e finanziata con i fondi del progetto "Sintesi", in cui sono implementati interventi di prevenzione, promozione della salute e monitoraggio ambientale, destinati alle comunità, per un’efficace attività di sorveglianza e sanità pubblica. Il programma prevede una serie di interventi articolati in 10 sedute di gruppo alla Casa di Comunità di Orbetello e attività fisica all’aperto, in particolare passeggiate e trekking con la guida di un operatore. Gli incontri si terranno da lunedì all’11 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Sfumare’, programma di incontri all’insegna delle buone abitudini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme tumore al seno. Le 6 buone abitudini per cercare di prevenirloEntro il 2050, le diagnosi di tumore al seno potrebbero superare la quota record di 3,5 milioni all’anno, segnando un aumento del 33% rispetto ai... Le buone abitudini per fare acquisti sicuri onlineTempo di lettura: 4 minutiGli acquisti online sono entrati a far parte della vita quotidiana dei consumatori, grazie alla semplicità delle... Sfumare: al via un programma di incontri per dire Stop alle sigarette - x.com Matera Film Festival, un ricco programma di proiezioni di opere, incontri, retrospettive e panel. Dal 7 novembreIl Matera Film Festival celebra la sua sesta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del panorama cinematografico italiano e internazionale. Dal 7 al 16 Novembre 2025, ... mymovies.it