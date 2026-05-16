’Sfumare’ programma di incontri all’insegna delle buone abitudini

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un nuovo programma dedicato a incontri dedicati a promuovere abitudini sane e attività condivise. Gli eventi prevedono momenti di aggregazione, attività sportive e visite alle attrazioni del territorio locale. L’obiettivo è favorire il confronto tra partecipanti attraverso incontri in luoghi pubblici e spazi aperti. Le iniziative si svolgono durante tutto l’anno e coinvolgono diverse fasce di età, con un calendario di appuntamenti pubblicato sul sito ufficiale.

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Momenti per stare insieme, fare sport e conoscere le bellezze del territorio. È questa la formula della rassegna "Sfumare", organizzata dalla Zona distretto Colline dell’Albegna e finanziata con i fondi del progetto "Sintesi", in cui sono implementati interventi di prevenzione, promozione della salute e monitoraggio ambientale, destinati alle comunità, per un’efficace attività di sorveglianza e sanità pubblica. Il programma prevede una serie di interventi articolati in 10 sedute di gruppo alla Casa di Comunità di Orbetello e attività fisica all’aperto, in particolare passeggiate e trekking con la guida di un operatore. Gli incontri si terranno da lunedì all’11 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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