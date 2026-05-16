Sfruttare l’eco internazionale per rilanciare il turismo

Reggio Emilia cerca di sfruttare la visibilità internazionale generata dalla presenza della principessa Middleton per promuovere il settore turistico locale. L’obiettivo è trasformare l’interesse suscitato dall’attenzione mediatica in iniziative e campagne mirate a attrarre visitatori. La strategia si basa sull’uso di strumenti di comunicazione e partnership per valorizzare le attrazioni e gli eventi della città. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si lavora per convertire il momento di attenzione globale in un’opportunità concreta.

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Trasformare la visibilità internazionale data dalla principessa Kate Middleton, in una concreta opportunità turistica per Reggio Emilia. Lo auspica Reggio Civica che, in un post pubblicato su Facebook, lancia un appello al sindaco Marco Massari e all’assessora al Turismo Stefania Bondavalli, segnalando l’avvio del nuovo collegamento aereo tra Londra e Parma operato da Ryanair che partirà dal 4 giugno con due frequenze settimanali (giovedì e domenica). Una coincidenza che, unita al clamore della visita reale, genera secondo Reggio Civica "un’opportunità turistica che mai nella storia di Reggio Emilia si era realizzata". I civici parlano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sfruttare l’eco internazionale per rilanciare il turismo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inside Europes secret pro-Russia breakaway states Sullo stesso argomento Alghero: corsi serali per rilanciare il turismo localeL’Istituto Alberghiero di Alghero sta per attivare un nuovo percorso formativo serale, rivolto a cittadini di tutte le età che desiderano... Maratea: business e AI per rilanciare il turismo in Basilicata?? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale personalizzare le offerte turistiche di Maratea? Chi sono i buyer internazionali che...