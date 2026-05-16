Sette milioni di avanzo? Con tutti gli aiuti ricevuti da Arezzo è un risultato modesto

Un confronto si è acceso nelle ultime ore tra il rappresentante dell’amministrazione comunale e un consigliere di minoranza riguardo ai risultati finanziari del bilancio comunale. L’assessore al bilancio ha annunciato un avanzo di sette milioni di euro, ottenuto dopo aver ricevuto diversi aiuti esterni. Tuttavia, il consigliere ha commentato che, considerando i fondi ricevuti, tale risultato appare modesto e non soddisfacente. La discussione si inserisce in un quadro di analisi delle finanze pubbliche locali, senza ulteriori approfondimenti sui dettagli specifici.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – Gervasi replica a Merelli: “Sentire rivendicare con entusiasmo un avanzo di appena 7 milioni di euro da parte dell’assessore al bilancio Alberto Merelli lascia sinceramente perplessi”. A parlare è Massimo Gervasi, rappresentante regionale Toscana del sindacato PIN – Partite IVA Nazionali, che interviene dopo le dichiarazioni rilasciate da Alberto Merelli sullo stato delle casse comunali di Arezzo. “Parliamo di una città importante, capoluogo di provincia, che negli ultimi anni ha beneficiato di una quantità enorme di risorse... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sette milioni di avanzo? Con tutti gli aiuti ricevuti da Arezzo è un risultato modesto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [Multi-SUB] The Emperor She Became Was Built on the Death of the Only Man Who Loved Her Sullo stesso argomento Gli azzurri ricevuti da Mattarella: "Italtennis un esempio per tutti"L’emozione rimane sempre quella della prima volta ma per l’ Italtennis essere ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , sta... Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di... Conti in ordine nel 2025, Gandi: L’avanzo sarà utilizzato per gli investimenti. Nuovo record per le entrate dal turismo. Le sanzioni portano 14,7 milioni, uno in più dell’anno precedente. x.com Merelli, 16 bilanci dopo: Al nuovo sindaco lascio sette milioni di avanzi. Il vice? Al primo partitoIl capolista assessore: FdI e Meloni trainanti alle urne. E su Gamurrini Gioca a dare un ruolo più pesante alla civica Fare. Vedremo dopo il voto. msn.com Sergnano: è di sette milioni il patrimonio del comune dopo l’approvazione del rendicontoIl consiglio comunale di Sergnano, nella seduta di mercoledì 29 aprile, ha approvato il rendiconto di gestione del bilancio comunale 2025, con il voto favorevole della maggioranza consiliare. Il patri ... cremaonline.it