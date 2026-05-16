Un uomo altoatesino ha rivolto nuove accuse sui social, affermando di non sapere dove siano i propri figli da sette mesi. Con un messaggio pubblicato online, ha affermato di essere ancora in attesa di chiarimenti sulla loro posizione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno cercando di fare luce sulla scomparsa dei minori e sulle dichiarazioni dell’uomo. La questione si inserisce in un contesto di lunga durata, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali sviluppi recenti.

di Claudio Roselli Harald Leo Valentin, l’uomo altoatesino che si definisce "giuridicamente vivo" e che è il padre dei due bambini di 9 e 5 anni sottratti a lui e alla moglie Nadzeya nella vicenda della casa (o del casolare) nel bosco acquistata nel Comune Michelangelo, continua nelle sue accuse quasi quotidiane sul suo profilo Facebook quando proprio oggi cadono i sette mesi – pari a 213 giorni – da quel 16 ottobre 2025 nel quale gli assistenti sociali dell’Unione dei Comuni e i carabinieri si recarono nella loro abitazione per prelevare i due figli. Il giudice del Tribunale dei Minori, una volta valutato che i bambini non erano stati vaccinati, né seguiti da un medico pediatra, né frequentanti la scuola dell’obbligo, aveva preso la decisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sette mesi senza i nostri bambini". Nuove accuse del padre sui social: "Ancora non sappiamo dove sono"

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he said he could never love a poor girl! so i left him forever and now hes losing his mind.

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